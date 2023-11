Dybala sempre a segno col Lecce: 4 su 4

Una bella notizia per i tifosi romanisti è che negli ultimi due giorni Dybala si è allenato in gruppo e sarà a disposizione domenica contro il Lecce. E ogni volta che ha sfidato i pugliesi, scrive Massimo Perrone su Il Corriere dela Sera, l'argentino ha segnato: un rigore e un sinistro all’incrocio con la Juventus, altri 2 tiri dal dischetto con la Roma, 4 partite e 4 gol. Una rete ogni 77 minuti: per Dybala è la media migliore, in serie A, tra tutte le avversarie affrontate almeno 2 volte. Anche se trasformando il rigore all'Olimpico, il 9 ottobre 2022, s’infortunò e restò fuori un mese.