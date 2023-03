Dybala, sarà notte di passione e con tanta voglia di rivincita

Per l’argentino la gara contro la Juventus non può essere come tutte le altre

All’andata fu protagonista, confezionando l’assist che portò al gol del pareggio di Abraham, domani sera Dybala si troverà, per la seconda volta da quando indossa la maglia della Roma, contro il suo passato, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Contemporaneamente a quella sul campo l'argentino sta giocando un’altra partita fuori, relativa al recupero di 3,7 milioni di euro che non ha ricevuto e che fanno parte della seconda manovra-stipendi della società bianconera, relativa alla stagione 2020-21. Contro i bianconeri Dybala non solo non ha mai segnato, ma non ha nemmeno mai vinto ottenendo 4 sconfitte col Palermo e 1 pareggio, quello della gara di andata. In campionato, all’Olimpico non segna dalla doppietta realizzata lo scorso 15 gennaio contro la Fiorentina.