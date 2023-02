Dybala salta il Verona ma ritorna per la Coppa

Difficilmente l’argentino sarà a disposizione per la gara di domani sera (ore 20.45) all’Olimpico contro il Verona – anche se in extremis potrebbe essere fatto un tentativo per mandarlo almeno in panchina -, l’obiettivo è recuperarlo per il ritorno contro la formazione austriaca, giovedì prossimo, in cui ci sarà bisogno della sua presenza per ribaltare lo 0-1 dell’andata e passare il turno.