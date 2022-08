Dybala salta il giorno libero e va in palestra con Oriana

Archiviata la difficile vittoria contro la Cremonese, Paulo Dybala è già concentrato sulla partita di sabato contro la Juventus, per lui sicuramente la più importante in questo inizio di stagione. L’argentino, partito in ritardo rispetto ai compagni di squadra, sta spingendo per recuperare il più velocemente possibile la migliore condizione fisica. Gli infortuni di Wijnaldum e di Zaniolo lo costringeranno - sottolinea 'Il Corriere della Sera' - ad un mini tour de force, per questo ieri Paulo ha deciso di lavorare anche nel giorno di riposo concesso alla squadra dallo Special One. Un dolce lavoro, immortalato nelle storie pubblicate su Instagram che lo ritraggono in palestra insieme alla sua compagna Oriana Sabatini, che da alcuni giorni lo ha raggiunto nella Capitale. Dybala è all’inseguimento di un traguardo personale molto importante, i 100 gol in Serie A. Attualmente è fermo a 98 ed è ancora a secco in questa stagione: il sogno di tutti i romanisti è che possa sbloccarsi proprio sabato sera contro la Juventus.