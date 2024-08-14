In attesa di scoprire come finirà la telenovela tra Paulo Dybala, la Roma e l'Arabia che lo ha tentato con un'offerta choc di 20 milioni di euro a stagione, la Joya è protagonista su due palcoscenici. Quello relazionale: il suo agente è a Roma per parlare con la società. La Joya, che a Cagliari rischia la panchina, vuole chiarezza: si aspettava che il suo no agli arabi facesse piacere a tutti, ma forse non è (più) così. Poi c'è il tema tattico che potrebbe portarlo fuori dall'undici titolare a Cagliari. L'iniziale panchina dell'argentino nel match giocato contro l'Everton ha sollevato la questione relativa alla coesistenza con Soulé: "Possono giocare insieme nel 4-2-3-1 con Paulo falso nueve o con un 4-3-2-1 sotto la punta. Ma possono giocare tanti altri giocatori". Dybala e Soulé avevano fatto bene contro il Barsnley, in cui si erano scambiati assist. In quell'occasione, però, non c'era Dovbyk, la cui presenza come centravanti titolare limita la possibilità di vedere Dybala falso nueve. Di sicuro, come esterno a destra sia nel 4-3-3 che nel 4- 2-3-1, De Rossi vede meglio l'ex Frosinone rispetto alla Joya. Sul fronte mercato, dopo l'uscita di Darboe (Frosinone) e quella prossima di Solbakken all'Empoli, a breve potrebbe concretizzarsi anche quella di Shomurodov, vicino all'Atlanta Utd (MLS americana). Abbonamenti: sono state vendute 18.800 tessere per le coppe nella fase dedicata agli abbonati in campionato. Alle 16 di ieri è iniziata la vendita libera. Per Roma-Empoli, prima casalinga, superata quota 57 mila.