Dybala, riparte la caccia al primo trofeo in Europa

Nella sua carriera Paulo Dybala ha vinto tanto: una Coppa del mondo con l'Argentina, 5 scudetti, 3 volte la Supercoppa italiana e 4 volte la Coppa Italia con la Juventus. Gli manca però, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, un'affermazione a livello internazionalecon il club, visto che in bianconero non c'è riuscito: proverà a colmare questa lacuna quest’anno, con la Roma che domani (ore 18.45) a Salisburgo giocherà l'andata dei playoff di Europa League. Impresa difficile in una competizione che somiglia sempre di più ad una Champions: Barcellona e Manchester United (che si sfideranno) ma anche Ajax, Shakhtar, Juve stessa, Siviglia e Arsenal danno l’idea della difficoltà della manifestazione.