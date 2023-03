Dybala-Pellegrini: a Mourinho servono i loro gol

Dybala festeggia in discoteca con i compagni della nazionale argentina, Pellegrini rimane a riposo precauzionale e non va nemmeno in panchina nel match giocato dall’Italia contro Malta ma sarà regolarmente a disposizione di Mourinho, El Shaarawy si allena intensamente a Dubai in vista della ripresa degli allenamenti, domani a Trigoria, dopo quasi una settimana di vacanza concessa dall'allenatore portoghese, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Vista la carenza di gol provenienti da Abraham e Belotti, passano per i loro piedi le speranze romaniste nella parte conclusiva delia stagione, che comincerà domenica pomeriggio (ore 18) all'Olimpico contro la Sampdoria. La speranza dello Special One è che la nazionale faccia bene a Dybala, che nelle ultime gare non ha giocato al suo livello. La Joya resta il miglior marcatore della Roma con 13 reti tra campionato e Coppa.