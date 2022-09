Dybala, oggi la decisione: è l’unico dubbio

Sarà presa solo oggi una decisione sull’impiego di Paulo Dybala domani a Milano contro l’Inter, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. L’argentino è arrivato ieri mattina alle 6.45 a Fiumicino, con un volo proveniente da New York, e nel pomeriggio è stato valutato dai medici della Roma a Trigoria.

Ha svolto lavoro differenziato e oggi partirà con la squadra. Per sapere se sarà titolare o meno bisognerà aspettare l’annuncio delle formazioni perché Mourinho, squalificato, non parlerà in conferenza stampa.