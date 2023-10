Dybala migliora ma salta la trasferta. Due ballottaggi per Mourinho

Niente Inter per Dybala , che non è partito ieri con la squadra in direzione Milano. L’attaccante argentino aveva fatto un provino con la palla e aveva dato la sua disponibilità, ma in accordo con Mourinho si è poi deciso di farlo rimanere a Trigoria per allenarsi, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera.

La valutazione fatta è molto semplice: rispetto all’eventuale contributo che Dybala avrebbe potuto dare a San Siro, il tecnico preferisce averlo in condizioni migliori per le gare contro Lecce (domenica prossima), Slavia Praga (giovedi 9 novembre) e derby (domenica 12). Ancora out anche Smalling, la cui data di rientro resta un mistero. In difesa toccherà ai 3 che hanno giocato in Europa League: Mancini, Llorente e NDicka. Qualche dubbio invece a centrocampo e sugli esterni: insieme a Paredes e Cristante il ballottaggio è tra Aouar e Bove, col secondo favorito. Sulle fasce, a destra, Karsdorp dovrebbe essere favorito su Kristensen mentre a sinistra dovrebbe toccare a Zalewski, anche se nelle ultime ore ha preso quota la candidatura di Celik. La buona prova in coppa di El Shaarawy sta facendo riflettere Mourinho: il Faraone potrebbe essere utilizzato come esterno a sinistra oppure confermato come seconda punta al fianco di Lukaku. In quest’ultimo caso l’escluso sarebbe Belotti.