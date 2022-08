Dybala, Matic e Wijnaldum sono pronti per la prova Olimpico

La faccia stupita di Paulo Dybala al momento dell'inno, prima di Roma-Shakhtar è diventata un meme , rende l'idea dello stupore che provano i calciatori quando mettono per le prima volta piede all'Olimpico, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, e si rendono conto del calore e dell'emozione che sono in grado di trasmettere i tifosi giallorossi.

Non sarà une prima assoluta, quindi, per i cinque nuovi che domani pomeriggio scenderanno in campo nel match contro la Cremonese, ma sarà comunque un battesimo ufficiale. Davanti ad un Olimpico ancora una volta tutto esaurito anche per la gara di martedì contro il Monza non ci sono più biglietti a disposizione, pronto ad accogliere i nuovi romanisti.