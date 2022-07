Dybala-mania, Eur stasera blindato per il saluto ai tifosi

Roma è già sottosopra per la Dybala-mania e l’entusiasmo per l’arrivo del campione argentino è tale da richiedere una doppia presentazione, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera.

La prima, canonica, a Trigoria per la stampa. La seconda, per far capire la dimensione da star del calciatore argentino, sarà un vero happening, griffato Fendi.