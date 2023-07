Dybala la stella della squadra degli scacchisti

In ritiro aumentano le sfide tra calciatori. Maresca ci ha fatto la tesi a Coverciano. La Joya è stato anche campione provinciale a Cordoba a 18 anni

I calciatori scacchisti sono una squadra in crescita, che può ingrandirsi ancor di più coi ritiri estivi, scrive Paolo Tomaselli su Il Corriere della Sera. Per scegliere l'allenatore si vola tra Guardiola, Benitez e l'esordiente Maresca del Leicester, che a Coverciano ha portato la tesi "Calcio e scacchi".

Al Milan è appena sbarcato Pulisic, così appassionato da essersi tatuato una regina, mentre all'Inter lo specialista è Mkhitaryan che gioca in campo come se fosse su una scacchiera, così come Handanovic.