Dybala in gruppo ma a metà. Celik può farcela

Paulo Dybala ieri si è allenato parzialmente in gruppo, per Zeki Celik nessuna lesione muscolare dopo la sostituzione forzata in Bologna-Roma ma soltanto un indurimento che non gli pregiudicherà la possibilità di partire oggi per Leverkusen con la squadra, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Se poi l’argentino e il turco giocheranno dal primo minuto lo deciderà José Mourinho, che perciò può accennare un sorriso in vista del ritorno della semifinale di Europa League contro il Bayer (arbitra lo sloveno Vincic, si parte dall’1-0 dell’andata). Lo Special One potrà chiarire le condizioni dei calciatori in dubbio – oltre a Dybala anche El Shaarawy, Smalling e Llorente – nella conferenza stampa di oggi, con al suo fianco Nemanja Matic. Recuperato anche Wijnaldum, che ha giocato quasi un’ora domenica a Bologna, il dubbio di formazione riguarda proprio l’olandese: con lui in campo, rispetto alla gara di andata, uscirebbe un attaccante tra Belotti e Abraham. Senza Gini è possibile che Mourinho riproponga il 3-5-2 con Pellegrini abbassato a centrocampo insieme a Matic e Bove, che ieri ha compiuto 21 anni. L’altro dubbio riguarda Celik o Zalewski, con Spinazzola (“Mourinho è unico, nella gestione somiglia ad Allegri“) a sinistra.