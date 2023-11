Dybala in campo è tutta un’altra musica (anche se non fa gol)

Con l'argentino migliora la squadra sia dal punto di vista dell'espressione del gioco, della fluidità della manovra e della potenzialità offensiva, sia da quello del risultati

Redazione

Che Paulo Dybala sia un giocatore diverso da tutti gli altri, José Mourinho non si stanca mai di ripeterlo, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera.

Fin dallo scorso anno il tecnico ha coccolato l'argentino, lo ha gestito nel recupero degli infortuni e gli ha riservato quel trattamento che i grandi allenatori dedicano ai campioni. Il motivo è facile da intuire: con Dybala in campo è un'altra Roma. Sia dal punto di vista dell'espressione del gioco, della fluidità della manovra e della potenzialità offensiva, sia da quello del risultati. Con Paulo in campo, insomma, è piu raciie vincere, anche quando (spesso) è chiamato a giocare in condizioni fisiche precarie.

È aucceran lo stesa damenica all'Olimpico contro il Lecce: al rientro dall'ennesimo stop per proble mi fisici, la "Joya" non solo è rimasto in campo per tutta la gara, mu è risultato decisivo: prima dan

do {Il via all'azione che ha portato al gol del pareggio di Azmoun, poi servendo l'assist per il gol vittoria di Lukaku (per non parlare del rigore procurato dopo un minuto e sbagliato da Big Rom). Un mezzo miracolo, considerando che in campionato non giocava dall’ 8 ottobre, quando a Cagliari fu sostituito a pochi minuti dalla fine del primo tempo per la botta al ginocchio sinistro.

La stessa scena si stava ripetendo col Lecce, quando è stato toccato duro sulla caviglia e Mou ha mandato a scaldarsi Azmoun: i 65 mila dell'Olimpico (e tutti quelli che seguivano il match in tv) si aspettavano il cambio al ritorno in campo. Invece Dybala ha stretto i denti.

