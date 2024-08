Dybala, il fondo Pif non molla: 20 milioni l’anno per due stagioni

L'Arabia Saudita non molla Paulo Dybala. È così tanta la voglia di strappare alla Roma il campione argentino che nelle ultime ore è sceso in campo direttamente Mohammad Al Sa'Ud, presidente del Fondo Pif, fondo sovrano con un patrimonio di oltre 900 miliardi di dollari. Come riportato da Alfredo Gigliotti e Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, proprio per questo quella tra Al Sa'Ud, tramite un intermediario, e il calciatore è stata una trattativa molto breve: Dybala aveva chiesto 25 milioni di euro, la prima offerta era di 15 più bonus, ieri il rilancio a 20 netti senza bonus per due anni. Una cifra che avrebbe convinto l'argentino ad accettare la proposta del Fondo. La volontà del fantasista, però, si scontrerebbe con quella di Oriana Sabatini, da pochi giorni diventata sua moglie, che non avrebbe nessuna intenzione di lasciare la Capitale per trasferirsi in Arabia. La Roma nella vicenda è spettatrice interessata. A Trigoria pare non sia pervenuta alcuna proposta e alcuna richiesta da parte di Dybala. D'altra parte il 21 giallorosso è il secondo calciatore (alle spalle di Abraham) più "pesante" sul bilancio, con oltre 7 milioni di ingaggio e un costo complessivo di quasi 12. Un risparmio, a cui andrebbe aggiunta la totale plusvalenza. Di sicuro, se Dybala dovesse andare via, servirebbe immediatamente un sostituto: non tanto sulla fascia destra ma dalla parte opposta, con lo ju- ventino Chiesa che diventerebbe un obiettivo raggiungibile. Per il ruolo di esterno destro, in pole Assignon del Rennes.