Dybala il “botto”. Poi Senesi, Matic, Douglas Luiz e Guedes. Ronaldo un sogno

La sensazione è che i Friedkin abbiano capito che dal mercato possa arrivare un colpo che abbia lo stesso impatto che ebbe Mourinho quando fu annunciato

Successo al primo anno del progetto triennale di Josè Mourinho con la Roma . E ora il tecnico portoghese può solo alzare l'asticella. E la sensazione è che i Friedkin abbiano capito che dal mercato possa arrivare un colpo che abbia lo stesso impatto che ebbe il tecnico quando fu annunciato, quasi 12 mesi fa.Secondo quanto scrive oggi il Corriere della Sera i nomi che infiammano sono due: da una parte il quasi impossibile Cristiano Ronaldo , che dovrebbe lasciare il Manchester United . Dall'altra il più accessibile ma pur sempre complicato Paulo Dybala. E per convincere la Joya il mondo Roma se le sta giocando tutte: dall'endorsement di Totti al corteggiamento di Mourinho , con la gente che già acclama il nome dell'ex Palermo. Dybala, dal canto suo, si è preso del tempo per decidere e valutare le sue alternative. in testa resta l'Inter.

Diverse poi saranno le partenze, e allora si pensa anche a come riempire i posti vuoti: in difesa si punta Marcos Senesi. A centrocampo andrà presa una decisione su Oliveira, mentre fra gli obiettivi c'è Matic. Per lui Mourinho ha espresso il suo gradimento, così come fatto per Maxime Lopez. Altro obiettivo è Douglas Luiz, valutato però dall’Aston Villa una trentina di milioni di euro. Per l’attacco, oltre a Dybala, ci sono Goncalo Guedes, attaccante esterno del Valencia che costa 30 milioni e Facundo Farias, 19 anni, attaccante argentino che gioca nel Colon.