"No". Dybala ha solo risposto così, domenica al Tardini, dopo il successo contro il Parma, quando gli è stato chiesto se la Roma lo avesse contattato. La presenza del suo agente a Trigoria, ieri mattina, ha subito acceso i riflettori sul futuro di Paulo. Che ha ricevuto la visita del suo manager Novel - lascerà la Capitale dopo il derby -, presentatosi anche per sistemare alcune questioni legate agli sponsor dell’argentino. Questa - scrive Ugo Trani sul 'Corriere della Sera' - è almeno la versione ufficiale che offre l’entourage del giocatore. Credibile solo perché l’intenzione del procuratore è di aspettare lo sbarco dei Friedkin, in questo caso di Ryan, per parlare del possibile rinnovo del contratto. L’apertura da parte di Dybala c'è, sarà la proprietà a decidere. Il giocatore, conoscendo anche la posizione di Gasperini che ha ribadito di essere favorevole alla sua permanenza, ha dato la priorità alla Roma. L'argentino non ha proposte interessanti e lo stesso Boca Juniors non può garantirgli uno stipendio invitante. Presto dovrà partire la nuova negoziazione: la Roma può concedere 2 milioni di ingaggio e bonus legati a presenze e gol.