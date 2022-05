Dybala: “Futuro da decidere”. Zanetti e Totti se lo coccolano

Cosa ne sarà della Joya: l'Inter ci prova, ma anche la Roma non molla la presa per l'ex numero 10 della Juventus

“Paulo ti aspettiamo. Amala“. Uno striscione il primo abbraccio di San Siro a Dybala : applausi e luci, un’ovazione appena entra in campo. È la stella dell’Integration Heroes Match, inizia Andrea Sereni sul Corriere della sera.

Gioca circondato da campioni che furono, lui che oggi è in vetrina. Ha scelto il numero 21, anche perché con il 10 alle sue spalle c’è un certo Francesco Totti. Che, per ora da tifoso, continua a chiamarlo: “Dargli la 10 della Roma? Certo, dipendesse da me volentieri”.