Dybala fa assist anche sul mercato

La Roma è al centro dei pensieri di Paulo Dybala. In attesa di tornare protagonista sul terreno di gioco il numero 21 ha raccontato ad AS la sua voglia di farela differenza anche fuori dal campo. E - come riporta 'Il Corriere della Sera' - l’assist servito dalla Joya si è rivelato vincente per l’arrivo di Paredes:"Quando ho saputo che poteva venire l’ho chiamato tutti i giorni, chiedendogli notizie e se potevo aiutarlo". Dybala ha provato anche a convincere l’amico Morata: "Ho chiamato anche lui. È un’opzione non praticabile, ma mi sarebbe piaciuto averlo qui". Nessun dubbio sulla sua permanenza a Trigoria, nonostante una ricca offerta arrivata dall’Arabia Saudita: "Mi sento bene qui".