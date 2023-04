Dybala fa ancora un passo verso il Feyenoord

Il percorso è esattamente lo stesso che Paulo Dybala ha fatto prima della partita di ritorno contro il Salisburgo, scrive Luca Valdiserri su Il Corriere della Sera, il 23 febbraio nei play-off di Europa League. L'argentino, sette giorni prima era uscito dal campo per un sovraccarico al flessore della gamba sinistra. Nell'intervallo, d'accordo con il giocatore, Mourinho aveva sostituito la Joya con Celik, spiegando così la decisione a fine partita: "Paulo he detto che non riusciva a riprendere nel secondo tempo. Se sia un infortunio, un mezzo infortunio, solo precauzione questo ancora non so dirlo". Il rapporto tra allenatore e giocatore è di totale fiducia. Mou conosce la psicologia di Dybala, sa che in passato ha avuto tanti infortuni muscolari. Contro il Feyenoord, all'andata, l'argentino è uscito dal campo ancora prima di Salisburgo, dopo soli 25 minuti. Sembrava impossibile recuperarlo in poco tempo e invece, come per Abraham, le speranze sono cresciute giorno dopo giorno. Dybala ieri ha a svolto l'allenamento in parte in gruppo e in parte da solo. Oggi la verifica definitiva ma si può già dire che, almeno in panchina, contro gli olandesi ci sarà.