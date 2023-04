Dybala e Abraham, ko non gravi. Mou potrebbe averli col Feyenoord

Sembrano meno gravi del previsto le condizioni di Paulo Dybala e Tammy Abraham, usciti per infortunio giovedì sera a Rotterdam nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord. Per quanto riguarda l'argentino i primi esami non hanno evidenziato lesioni muscolari: tra oggi e domani si dovrebbe sottoporre ad una risonanza magnetica per capire meglio quando potrà essere di nuovo a disposizione. Dybala salterà sicuramente il match di domani sera contro l’Udinese ma potrebbe tornare giovedì. Un tentativo per la coppa - scrive Gianluca Piacentini su 'Il Corriere della Sera' - sarà fatto anche per Abraham, che ha riportato unalussazione alla spalla destra: come Solbakken, l’attaccante inglese non sarà operato ma si è deciso per una terapia conservativa. La sua disponibilità, quindi, dipenderà dalla sua sopportazione del dolore.