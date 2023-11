Dybala dall’inizio o a partita in corso è il grande dubbio contro il Lecce

Per il resto, senza Paredes squalificato e senza il recupero di Smalling, le scelte in difesa e a metà campo sono praticamente obbligate

Il dubbio di formazione più grande riguarda Paulo Dybala, come riporta Il Corriere della Sera. Intorno a lui ruotano almeno un altro paio di decisioni dello Special One. C’è da capire se il “mezzo Paulino”, come lo ha definito Mou, a disposizione potrà essere utilizzato nella formazione titolare e poi sostituito, oppure se entrerà a partita in corso

Con la Joya (e Renato Sanches) che partono dalla panchina, il ballottaggio per chi giocherà al fianco di Lukaku sarebbe tra Belotti ed El Shaarawy, a meno che Mou non decida di mandare in campo una formazione a trazione anteriore, col Faraone spostato sulla fascia sinistra e il Gallo a fare coppia con il centravanti belga.

Per il resto, senza Paredes squalificato e senza il recupero di Smalling, le scelte in difesa e a metà campo sono praticamente obbligate: dietro giocheranno Mancini, Llorente e Ndicka mentre a centrocampo spazio a Bove, Cristante (riportato davanti alla difesa al posto di Paredes) e Aouar. Sono attesi stasera allo stadio oltre 61 mila tifosi.

