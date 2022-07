Dybala, buona la prima con Mou

A sua immagine e somiglianza. José Mourinho ha molti motivi, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera, per tornare soddisfatto da Israele, dove la Roma ha battuto per 1-0 il Tottenham in un'amichevole che ha avuto tutte le caratteristiche della partita vera, compresi i fallacci di Romero e l'uscita nel finale di Pellegrini con l'arcata sopracciliare spaccata, come capita di solito soltanto ai pugili.