Dybala bocciato da Scaloni: salta la Coppa America con l’Argentina

Paulo Dybala non parteciperà alla Coppa America, che si giocherà dal 21 giugno negli Stati Uniti, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. La notizia è stata ufficializzata dalla federazione argentina, che ha pubblicato i convocati (c’è Paredes) del c.t. Scaloni. La decisione probabilmente era stata già comunicata al numero 21, che dopo la gara contro il Genoa ha manifestato un certo nervosismo. Tutti i romanisti hanno pensato che fosse legato alla sostituzione nel finale di gara, dopo appena 27 minuti dal suo ingresso in campo. Un cambio che De Rossi a fine partita ha giustificato come tattico, perché in quel momento c’era bisogno dei centimetri di Kristensen, ma legato anche alle condizioni fisiche della Joya, che rientrava da un problema muscolare e, secondo lo staff medico giallorosso aveva mezzora di autonomia. I troppi infortuni, evidentemente, hanno convinto Scaloni a fare scelte differenti.