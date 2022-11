Dybala, assenza pesante. Ma Zaniolo è in stato di grazia

dybaLa Roma si presenta al derby con il secondo dato del campionato in termini di expected goals (24.63), ma le reti realizzate sono state solamente 16 e in questo senso potrebbe pesare molto l’assenza di Dybala. L’argentino ha segnato 5 gol con un xG di 3.91 e questo denota la qualità delle sue conclusioni, come riporta il Corriere della Sera.

Con una Roma che crea essenzialmente attraverso calci piazzati e transizioni, è importante per Mourinho il recupero di Zaniolo. L’attaccante della Roma è primo nella massima serie per dribbling (64) e la sua abilità in campo aperto potrebbe rivelarsi fondamentale in un confronto che dovrebbe vedere la Lazio fare la partita.