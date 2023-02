Dybala, Abraham, Pellegrini e i tifosi: Mou convoca tutti per la rimonta

"Il mio futuro è il Salisburgo". José Mourinho è concentrato solo sulla gara di stasera (ore 21, diretta tv su Tv8, Sky, Dazn e Now TV) che vale l'accesso agli ottavi di finale di Europa League, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Due giorni fa il Ceo romanista Berardi, aveva rassicurato tutti sulla permanenza in giallorosso dello Special One, che però non conferma né smentisce. "Non c'è stato nessun colloquio, è una intuizione sua, una sua impressione. Il giorno prima della partita non mi va di parlare del mio futuro, è un match da dentro o fuori, voglio pensare solo a questo. Il futuro è il Salisburgo, non voglio parlare della mia situazione". Ieri si sono allenati in gruppo Pellegrini, Dybala e Abraham (con la mascherina protettiva), ma la sensazione che non saranno in campo contemporaneamente, almeno dall'inizio: "Dybala e Abraham non sono al 100%, se vogliono essere disponibili per aiutare, ci saranno. Decideremo alla fine, ma tre dubbi sono troppi. Nell'ultima partita non era così". E sui tifosi dice: "Siamo abituati ad una curva calda. Siamo abituati ad una curva che ci ha dato tanto l’anno scorso principalmente in queste gare decisive come Bodo, Leicester e Vitesse. Hanno giocato con noi e se possono farlo di nuovo aiuta l’intensità della squadra. Sarà lo stadio che loro vogliono e che noi siamo capaci di fare".