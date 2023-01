Dybala, a Napoli il peggior tabù: mai una rete

Al Napoli ha segnato solo un gol in 14 partite di campionato, un sinistro chirurgico scoccato appena dentro l’area e finito all’angolino alla destra di Meret, il 7 aprile 2021, in un 2-1 a Torino della Juve, scrive Massimo Perrone su Il Corriere della Sera. E il San Paolo, che non era ancora Maradona, per Dybala è sempre stato tabù nei 7 confronti diretti in A (più uno in Coppa Italia) disputati tra il 2013 e il 2020, i primi 2 col Palermo e gli altri in bianconero. Domani sera proverà a sfatarlo in un campionato in cui, quando c’è Dybala, la Roma ha una media quasi da scudetto: 9 vittorie, 3 pareggi e un solo ko a Udine.