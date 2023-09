Dybala, 11 gol al Genoa. E domani fa 300 in Serie A

Domani Dybala può giocare la 300ª partita in serie A contro una delle avversarie preferite, scrive Massimo Perrone su Il Corriere della Sera. Al Genoa ha segnato 11 gol: uno col Palermo, 9 con la Juventus e uno nell’unico confronto diretto con la Roma, vinto 1-0 in Coppa Italia il 12 gennaio quando entrò nella ripresa al posto di Pellegrini e risolse la partita con un gran sinistro nonostante la spinta di Bani. Di più, in carriera, ha segnato solo all’Udinese (12 reti). In A ne ha fatte finora 112: è il 3′ marcatore in attività dopo Immobile 196 e Berardi 115.