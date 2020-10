Due gare di fila senza subire gol? Mai con Paulo

Due partite di fila con la porta inviolata in campionato? Sembra incredibile, ma alla Roma di Paulo Fonseca non è mai capitato, scrive Massimo Perrone sul Corriere della Sera.

Domenica, contro il Benevento, potrebbe essere la volta buona per dar seguito all’1-0 di Udine. Nello scorso campionato i giallorossi hanno subìto 51 gol, peggior difesa tra le 7 qualificate per le coppe europee (e ottava in tutta la A), ottenendo appena 7 clean sheets. A parte le 3 retrocesse, cioè Lecce, Brescia e Spal, soltanto Parma e Bologna hanno mantenuto nel 2019-20 la porta inviolata in meno incontri della Roma. Quest’anno, sul campo, sono già 2 su 3 perché va calcolato lo 0-0 di Verona, diventato poi un 3-0 a tavolino per i gialloblù: Mirante ha incassato solo la doppietta di Cristiano Ronaldo nel 2-2 con la Juventus. Lontani i tempi di Pelizzoli, che stabilì il record romanista non subendo gol per 774 minuti nel 2003: tra le reti di Di Vaio, per un 2-2 in casa Juve, e Chevanton, per un 3-1 al Lecce, restò imbattuto contro Ancona, Siena, Parma, Inter, Reggina, Lazio e Bologna. Solo 4 portieri hanno fatto meglio di lui in serie A: Buffon, Rossi, Zoff e Da Pozzo.