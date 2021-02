Due partite in Italia per la pandemia: a Roma l’Arsenal, Red Devils a Torino

Per via della pandemia, oltre alle gare di Milan, Roma e Napoli, l’Italia ospiterà anche due partite di Europa League tra squadre straniere. All’Olimpico di Roma si giocherà Benfica-Arsenal, allo Stadium di Torino la Real Sociedad contro il Manchester United.

Le restrizioni per contenere il virus e le sue varianti, scrive il “Corriere della Sera”, hanno portato l’Uefa a decidere di far disputare l’andata dei sedicesimi tra Benfica e Arsenal a Roma. Questo perché il Regno Unito ha fermato i voli da e per il Portogallo. Data e orario restano gli stessi programmati originariamente: giovedì 18 febbraio alle ore 21. Real Sociedad-Manchester United si giocherà a Torino lo stesso giorno alle 18.55. Anche in questo caso lo spostamento della sede è stato necessario in quanto la Spagna ha vietato l’ingresso dei voli provenienti dal Regno Unito. Entrambe le partite si giocheranno a porte chiuse.