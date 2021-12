Dubbi sul modulo, forse difesa a 4

Scelte quasi obbligate per José Mourinho: le assenze per squalifica di Abraham e Karsdorp, e quelle per infortunio di Pellegrini, El Shaarawy riducono al minimo le opzioni a disposizione del tecnico

Come scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della sera ci sono pochissime certezze per la formazione che lo Special One proporrà in campo domani all'Olimpico. Il recupero di Villar, che è tornato negativo al Covid19 e lo ha annunciato sui social, è una magra consolazione. Se Mourinho confermerà il 3-5-2 utilizzato nelle ultime partite, in difesa ci saranno Ibanez, Smalling e Mancini; gli esterni di centrocampo saranno Carles Perez a destra e Vina a sinistra Cristante giocherà davanti alla difesa con Veretout e Mkhitaryan intermedi; in avanti Shomurodov e Cristante. Stessi uomini, ma possibili posizioni diverse, in caso di ritorno al 4-2-3-1: con questo modulo Ibanez scivolerebbe largo a destra nella difesa a quattro, con Vina a sinistra; con Zaniolo, l'armeno e Perez trequartisti alle spalle dell'Uzbeko unica punta.