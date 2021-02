Doppia rimonta dei ragazzi di De Rossi contro il Cagliari

Due volte in svantaggio, ma sempre volte capace di recuperare. La Roma Primavera torna da Cagliari con un punto che le permette di mantenere il primato dopo la sconfitta contro l’Inter. La squadra di Alberto De Rossi, scrive il “Corriere della Sera”, si è trovata di fronte Bruno Conti, figlio di Daniele e nipote del Bruno giallorosso, e il fuoriquota Klavan: sardi in vantaggio con Kouda, poi a metà ripresa il pareggio di Tall. Botta e risposta nel finale: prima il 2-1 di Contini su rigore, poi il definitivo 2-2 di Satriano. “Siamo moderatamente soddisfatti – ha detto De Rossi -. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto in campo nonostante gli errori, sottolineo la grande lucidità nel recuperare il risultato”. La Roma tornerà in campo lunedì 22 contro l’Empoli.