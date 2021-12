Dopo Zaniolo, ok anche Smalling. Annullata la cena di Natale

SE il difensore inglese si allenerà regolarmente anche oggi con i compagni sarà a disposizione per Bergamo

È un momento cruciale per la stagione della Roma, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Lo sa bene Mourinho, che vuole chiudere nel migliore dei modi l’anno: per farlo, deve ottenere il massimo dalle prossime due gare della formazione giallorossa contro l’Atalanta (sabato ore 15, arbitra Irrati) e mercoledì 22 contro la Sampdoria, nell’ultimo match prima della sosta natalizia. Per mantenere al massimo livello la concentrazione, quindi, la Roma ha deciso di annullare la classica cena di Natale, in programma in questa settimana, prima della gara di Bergamo. Lo scambio di auguri tra compagni di squadra con le rispettive famiglie, allenatore, dirigenti e membri dello staff si sarebbe dovuta tenere a Trigoria, ma si è deciso di non farla. Di sicuro ha avuto un ruolo anche l’allerta Covid, viste le recenti positività di alcuni calciatori (Cristante, Villar, Felix) della rosa. Dal campo sono arrivate per Mourinho delle buone notizie. Alla ripresa degli allenamenti, dopo il giorno di riposo, infatti sia Zaniolo sia Smalling si sono allenati in gruppo: e se il rientro dell’azzurro, che ha smaltito il fastidio all’adduttore, era annunciato, quello del difensore inglese non era scontato. Smalling ha lavorato con i calciatori che hanno giocato contro lo Spezia e se anche giovedì si allenerà regolarmente con i compagni sarà a disposizione per Bergamo.