Domani via agli abbonamenti. La Roma è la prima in Italia

Per i primi giorni spazio alla prelazione per chi ha la tessera della stagione 2019/20

“Voglia di stringersi un po’…” cantato dai tifosi. È questo il coro, sulle note di “Maledetta primavera” di Loretta Goggi, scelto dalla Roma sui social network per preparare i romanisti al lancio della campagna abbonamenti, che ci sarà domani, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. L’ufficialità della riapertura degli stadi al 75% della capienza (circa 48 mila spettatori per l’Olimpico, compreso il settore ospiti) ufficializzato giovedì scorso dal Consiglio dei ministri non ha colto impreparata la Roma, che sarà la prima società in Italia – Inter e Milan aspettano la riapertura totale, Juventus e Napoli venderanno solo i biglietti – a proporre ai tifosi il pacchetto per tutte le partite (le 15 restanti dopo le 4 già giocate).