Domani stadio esaurito, 1.200 i tifosi della Roma

Tra le autorità olandesi c’è preoccupazione per quanto riguarda l’ordine pubblico

Ci sarà il tutto esaurito, con 24 mila spettatori sugli spalti (di cui 1.200 provenienti dalla Capitale), nel match di domani sera tra il Vitesse e la Roma. Per la formazione di casa sarà il secondo sold out stagionale, il primo era arrivato in Conference League contro gli inglesi del Tottenham, scrive Massimo Perrone sul Corriere della Sera. Tra le autorità olandesi c’è preoccupazione per quanto riguarda l’ordine pubblico, soprattutto dopo quello che è successo venerdì scorso durante la gara tra Vitesse e Sparta Rotterdam, interrotta a causa di un’invasione di campo e per lancio di oggetti in campo. Il club di Arnhem ha comunicato che sarà utilizzato personale di sicurezza aggiuntivo per evitare così scontri tra i supporters e permettere il regolare svolgimento della partita, e verranno utilizzati cani da fuochi d’artificio.