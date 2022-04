Dodici gol dai subentrati, ma per giovedì sera Mou torna ai titolarissimi

Per la prima volta in stagione il tecnico dovrebbe avere tutta la rosa a disposizione per la partita di Conference

La panchina sta dando una grossa mano alla Roma ma giovedì ci saranno i titolari, scrive Gianluca Piacentini su Il Correire della Sera. Per la prima volta in stagione Mourinho dovrebbe avere tutta la rosa a disposizione per la partita di giovedì sera. Ovviamente non tutti sono al top, tra questi Spinazzola: “Sto bene, sono uscito dal gu scio. Ho passato qualche mese non facile“. Per la prima volta il tecnico potrà scegliere in ogni reparto, ma il paradosso è che sicuramente deciderà di mandare in campo i titolari dell’ultimo periodo, cioè dal derby in poi. Domenica Carles Perez ha segnato un gol importante e Zaniolo e Veretout hanno dato un bel contributo nel secondo tempo. Le reti dei subentrati salgono così a 12. Questo però non cambia il quadro delle gerarchie e quindi spazio ancora al 3-4-2-1 col rientro di Pellegrini rispetto alla gara di domenica. In difesa dovrebbe tornare anche Mancini.