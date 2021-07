Digitalbits-Roma, l’esordio di un nuovo sponsor

In conferenza sullo sfondo il blockhain network che controlla la criptovaluta denominata con il codice XDB

Ai più attenti osservatori non è sfuggito che durante la conferenza stampa di presentazione, alle spalle di Mourinho, tra i marchi Hyundai e New Balance, è comparso un nuovo sponsor: si tratta di Digitalbits , il blockhain network che controlla la criptovaluta denominata con il codice XDB, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

L’accordo, per il momento, per solamente la sponsorizzazione dell’evento, ma non è escluso che possa diventare il nuovo main sponsor e sostituire Qatar Airways, che ha visto scadere il proprio accordo e non ha rinnovato la partnership con la Roma, oppure prendere il posto di Iqoniq sulla manica della maglia da gioco.