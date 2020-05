Dieci anni fa il ko contro l’Inter e il calcione di Totti a Balotelli

Roma-Inter ha un record: è la finale giocata più volte in Coppa Italia, come riporta il Corriere della Sera. Cinque in tutto, primato poi eguagliato da Juventus-Milan: ma a queste due squadre è successo nell’arco di 76 anni, fra il 1942 e il 2018, mentre i 5 Roma-Inter si sono disputati in appena 6 edizioni, fra il 2005 e il 2010, intervallati solo da un Lazio- Sampdoria nel 2009.

Il 5 maggio, esattamente 10 anni fa, all’Olimpico la sfida fu decisa da Milito, lanciato in contropiede da Thiago Motta, con un gran destro appena entrato in area. Juan si mangiò l’1-1 di testa a porta vuota, dopo la respinta di Julio Cesar su una punizione di Totti. E il capitano, entrato nella ripresa al posto di Pizarro, si fece espellere nel finale per il famoso calcione a Balotelli. Il 16 maggio l’Inter vinse lo scudetto, a +2 sulla Roma, e il 22 la Champions.