Diawara, Villar, Mayoral: tre titolari (o quasi) cancellati dal tecnico

Con 163 minuti totali in campo, i due spagnoli e il guineano non sembrano riuscire a entrare nelle grazie dell'allenatore portoghese

Dove sono finiti Diawara, Mayoral e Villar ? Questa la domanda che in molti nella capitale, sponda Roma, continuano a porsi. L'anno passato tutti e tre i giocatori facevano parte della rosa come titolari o cambi certi, mentre adesso Mourinho li utilizza con il contagocce. Come ricorda Piacentini sul Corriere della Sera, tra Serie A e Conference League hanno totalizzato solo 163 minuti. Con la gestione Fonseca, Villar e Mayoral costituivano parte fondamentale del centrocampo e dell'attacco, mentre con Mourinho nessuno dei due riesce a trovare spazio.

Ancora in tribuna nell'ultimo derby, il giovane centrocampista spagnolo potrebbe prendere in considerazione alcune sirene di mercato, così come potrebbe fare il suo compagno di reparto Diawara, che già aveva rifiutato proposte nella sessione estiva. Discorso simile per Mayoral: autore di 17 reti tra Campionato e Coppe nel suo primo anno in giallorosso, adesso è ai margini della squadra e ragiona sul suo futuro. Nel frattempo, dovrebbe essere ormai ai dettagli la firma di Steven Nzonzi con la squadra dell'Al Rayyan, che libererebbe la Roma da un ingaggio di circa 5 milioni lordi.