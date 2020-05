Diawara, Pastore e Zappacosta: i “nuovi” rinforzi

Se è vero, come suggeriscono i conti in rosso, che per la Roma il prossimo sarà un calciomercato complicato, la buona notizia è che i primi nuovi acquisti Paulo Fonseca se li è già ritrovati a Trigoria in questi giorni in cui sono ripresi gli allenamenti, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Rispetto a prima dell’interruzione del campionato infatti il tecnico portoghese può contare su tre calciatori in più: Davide Zappacosta, Amadou Diawara e Javier Pastore possono considerarsi a tutti gli effetti recuperati.

Nicolò Zaniolo invece è tornato a correre a Trigoria e i test sulla stabilità e la resistenza del ginocchio infortunato hanno dato risultati positivi. Non potrà essere a disposizione prima di una quarantina di giorni, ma se il campionato riprenderà potrà dare il suo aiuto alla Roma. Che ne ha bisogno.