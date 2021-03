Diawara insieme a Villar. In avanti un tridente spagnolo Pedro-Mayoral-Carles Perez

“Parma è stato un grande errore, dobbiamo imparare da partite come quella per non ripeterle in futuro“. Diawara raccoglie l’invito di Paulo Fonseca e mantiene alta l’attenzione in vista della gara di oggi con lo Shakhtar, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

La Roma parte dal 3-0 dell’andata, ma Amadou non si fida: “Dobbiamo pensare come se fossimo 0- 0, all’andata abbiamo disputato una buona partita, ma dobbiamo fare di più perché loro sono forti soprattutto in casa e la Roma qui non è mai riuscita a vincere“.

Dopo la panchina di Parma, Diawara sarà chiamato ad un doppio impegno contro lo Shakhtar e domenica contro il Napoli: al suo fianco stasera ci sarà Villar. In avanti spazio al tridente tutto spagnolo: dietro a Borja Mayoral, il cui ultimo gol risale alla gara con il Braga del 25 febbraio, agiranno infatti Pedro e Carles Perez. Osserverà un turno di riposo, invece, Leonardo Spinazzola: al suo posto giocherà Bruno Peres, squalificato in campionato, con Karsdorp dalla parte opposta. In difesa spazio a Kumbulla e Ibanez, ballottaggio tra Cristante e Mancini. In porta Pau Lopez.