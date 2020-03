Diawara in Primavera. Oggi forse il test, punta Roma-Siviglia

Operazione recupero. La Roma resterà ferma questa domenica per lo slittamento della 27esima giornata al 15 marzo. Amadou Diawara, però, scenderà in campo con la Primavera, nella partita al Tre Fontane contro l’Inter di oggi alle 13. Una tappa fondamentale per capire se il recupero definitivo è vicino, a un mese e mezzo dalla lesione al menisco del ginocchio sinistro del 22 gennaio. Il centrocampista – scrive Luca Valdiserri su ‘Il Corriere della Sera’ – ha deciso di non operarsi e provare con la terapia conservativa. La partita di oggi è un test decisivo, ma è molto difficile che possa essere a disposizione di Fonseca per giovedì a Siviglia. La speranza è poterlo convocare domenica con la Sampdoria. Da valutare anche Lorenzo Pellegrini, Veretout è squalificato per Siviglia e le opzioni a centrocampo sono al lumicino. Pellegrini alzerà i ritmi in allenamento nei prossimo giorni e, in caso di recupero, potrebbe essere arretrato accanto a Cristante. Il club intanto ha annunciato le modalità di rimborso per chi ha comprato un biglietto per Roma-Siviglia, che sarà a pote chiuse per l’emergenza coronavirus.