Diawara, Galatasaray o Fulham: la cessione dà il via libera a Xhaka

Il centrocampista svizzero dell'Arsenal torna ad essere un primo obiettivo

Ruota tutto intorno a Diawara. Le possibilità da parte di Tiago Pinto di regalare un altro centrocampista a Mourinho dipendono infatti dal futuro dell’ex calciatore del Napoli, che ieri per la prima volta ha aperto alla cessione, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Ipotesi, questa, che Diawara aveva sempre respinto al mittente rifiutando tutte le destinazioni. Nell’incontro che c’è stato con il suo agente, la dirigenza giallorossa ha ribadito che nel progetto tecnico che sta costruendo Mourinho per lui non c’è spazio: le pochissime presenze in questa stagione ne sono la testimonianza. Diawara in Italia piace a parecchie squadre, ma il suo stipendio da 2.2 milioni più bonus ha spaventato tutte le pretendenti, tra cui Torino, Cagliari, Venezia e Sampdoria. Più facile trovare una sistemazione all’estero: non più al Valencia, ma al Fulham, che potrebbe permettersi il suo ingaggio così come il Galatasaray, che già lo aveva cercato in estate e si è rifatto sotto.La Roma lo farebbe partire in prestito, ma vuole un obbligo di riscatto fissato a 9 milioni. Il nome di Xhaka è tornato prepotentemente di moda: lo Special One lo voleva la scorsa estate, c’è stata una lunga trattativa che non si è concretizzata perché la Roma ha dovuto dirottare altrove le proprie risorse e che ora potrebbe decollare di nuovo perché lo svizzero all’Arsenal è mal sopportato.