Di nuovo bufera tra Inter e Roma, avvocati già in azione

L’affare sfumato tra i capitolini e i nerazzurri, comprendente Politano e Spinazzola, rischia di concludersi fra urla e alta tensione, scrive Monica Colombo sul Corriere della Sera. Sarebbe un epilogo figlio dei veleni estivi, per il mancato passaggio di Dzeko alla corte di Conte. La contesa sul numero delle presenze o del minutaggio ha compromesso l’accordo in precedenza raggiunto fra i club ma ha pure indotto la Roma a studiare gli estremi di una possibile azione legale. La proposta di scambio di prestiti con obbligo di riscatto fu modificata dai nerazzurri, che chiesero poi il supplemento di test fisici. Non è un caso che Marotta ieri abbia studiato le contromosse con l’avvocato Cappellini. Morale: Spinazzola ha fatto ritorno a Roma e per Politano si cercherà una nuova destinazione. La squadra di Fonseca ora pensa a Shaqiri del Liverpool o a Suso (in prestito, formula non gradita dal Milan).