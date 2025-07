Di Livio: “El Aynaoui è veloce, sa inserirsi e fa gol”

Le parole dell'ex Roma: "Sono felice che la trattativa per Rios sia ancora in piedi. Lui e Koné formerebbero una coppia forte fisicamente e tecnicamente"

"Ha velocità, inserimento e fa gol: è il giocatore giusto per questa Roma". Angelo Di Livio promuove a pieni voti Neil El Aynaoui , in un'intervista al Corriere della Sera, primo acquisto del nuovo corso.

In che zona può rendere di più? "Non lo vedo accanto a Koné in mediana, ma più avanti, dietro la punta. Può fare il ruolo che aveva Pasalic nell'Atalanta di Gasperini: incursore e finalizzatore. E quello che mancava alla Roma e in quella posizione potrà fare la differenza".