Di Francesco: “Dybala è indispensabile, falso che litigai con Karsdorp”

Un tuffo nel passato. "Sembra di essere tornato a Trigoria". Eusebio Di Francesco ha salutato così i giornalisti all'esterno di Palazzo Morgagni, come riporta Emanuele Zotti su Il Corriere della Sera, per la presentazione del libro "Dalla Curva Sud al Paradiso" scritto da Pietro Chiodi, suo storico procuratore (presente anche Claudio Ranieri). L'ex tecnico è tornato sulla sua esperienza giallorossa: "Il secondo anno ho avuto un mercato non all'altezza, mi aspettavo delle scelte diverse da chi dirigeva la parte sportiva. Oggi la Roma in classifica ha i punti che merita, manca un po’ in qualità e anche col Torino ha dimostrato che non può fare a meno di Dybala. Karsdorp? Mai discusso con lui, lo mandai in tribuna per fargli capire che doveva lavorare in maniera diversa. Rick per me è un bravo ragazzo, non so cosa sia successo con Mourinho. Zaniolo? Ha grandi potenzialità ma deve essere più lucido nelle scelte finali".