Di Francesco a Cagliari vuole Florenzi e Jesus

L’arrivo al Cagliari di Eusebio Di Francesco potrebbe aprire un nuovo asse di mercato tra Roma e la Sardegna.

L’ex tecnico giallorosso, infatti, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera, avrebbe messo in cima alla sua lista dei rinforzi Juan Jesus e Alessandro Florenzi, entrambi in uscita dalla Roma. Florenzi è corteggiato anche dalla Fiorentina, e per questo la Roma vorrebbe inserirlo, insieme ai giovani Riccardi e Calafiori, come contropartita per Gaetano Castrovilli, centrocampista che a Trigoria piace moltissimo ma che a Firenze valutano almeno 40 milioni.