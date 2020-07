Di Campli attacca Totti: “Procuratore? Sta barando”

Francesco Totti non passava inosservato, in campo e non lo fa neppure ora che ha iniziato una nuova attività, concentrandosi sulla ricerca di nuovi talenti in Italia e nel mondo, scrive Gianluca Puacentini sul Corriere della Sera.

Logico che qualche nuovo «collega» non lo veda di buon occhio, come Donato Di Campli, ex agente di Marco Verratti. “Fare il procuratore – le sue parole a Il Foglio – è un altro sport, a cui bisogna saper giocare e non barare. Francesco non può operare in Italia, dove gli agenti per definirsi tali sono costretti a sostenere test e prove durissime, solo perché il presidente del Coni gli concede l’uso della licenza inglese, il cui ottenimento non prevede esame di abilitazione. Io, che ho studiato per passarlo in Italia, non sarò mai nella sua stessa posizione. Perciò non può permettersi di chiamare Insigne, Tonali e chissà chi altri già in possesso di un agente. Nessuno interviene, la Figc munge gli agenti ma non riconosce loro alcun peso. Servirebbe una regolamentazione severa”.