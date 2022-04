Di Bello e Zaniolo: quattro incroci, tre ammonizioni

Nicolò, a causa del giallo rimediato contro il Napoli, dovrà così saltare la sfida di sabato con l'Inter

E' evidente che fin dalle prime battute di questa stagione Josè Mourinho abbia deciso di lasciare il segno anche dal punto di vista comunicativo. E così sono frequentemente arrivati duri commenti rivolti agli arbitraggi, come accaduto nel post di Napoli-Roma, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Lo Special One se l'è presa per l'episodio del rigore non assegnato dopo il contatto Meret-Zaniolo, ma nel calderone è finita anche la gestione dei gialli di Di Bello. Tra gli ammoniti, proprio Nicolò Zaniolo, che dovrà così saltare la sfida di sabato con l'Inter. Tra il classe '99 e l'arbitro di Brindisi c'è un vero e proprio conto aperto: nelle 4 sfide in cui il fischietto ha diretto la Roma in questa stagione, ha ammonito Zaniolo ben 3 volte.