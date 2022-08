Derby dei trofei vinti, si riparte alla pari: 16 a testa

Si riparte alla pari: 16 trofei a testa , per Lazio e Roma, l’aggancio risale a 80 giorni fa ed è targato Mourinho, con la Conference League vinta a Tirana, in una volata che aveva visto la Lazio per la prima volta nella storia in vantaggio dopo la Supercoppa italiana del 2019, scrive Massimo Perrone su Il Corriere della Sera.

I trofei europei adesso sono 2 a testa. In Coppa Italia sono nelle parti opposte del tabellone, potrebbero sfidarsi solo in finale.

In campionato la Lazio è finita davanti nelle ultime 3 stagioni, un record per Lotito che aveva vinto la sfida cittadina solo 2 volte nei precedenti 14 campionati; ma la Roma in totale ha chiuso in vantaggio 49 volte contro 28 (e anche nel 1945- 46 a doppio girone, escludendo gli anni in cui una delle due era in B).